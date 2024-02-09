İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,689
  • EURO
    33,1321
  • ALTIN
    1996.82
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, çip AR-GE'sine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak
Dünya

ABD, çip AR-GE'sine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

ABD yönetimi, kamu-özel sektör ortaklığında kurulan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezinin (NSTC) de dahil olduğu çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

AA9 Şubat 2024 Cuma 22:29 - Güncelleme:
ABD, çip AR-GE'sine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'de AR-GE'yi artırma hedefi kapsamında yarı iletkenle ilgili araştırma, geliştirme ve iş gücü ihtiyaçlarına milyarlarca dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Bu yatırımların ülkenin yarı iletken AR-GE alanındaki konumunu ilerleteceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin zaman ve maliyetinin azaltılması ile ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı yapacağı vurgulandı.

Açıklamada, Amerika'da icat edilen yarı iletkenlerin modern ekonominin omurgasını oluşturduğuna işaret edilerek, ancak bugün ABD'nin küresel arzın yüzde 10'undan azını ürettiğine ve ülkede en gelişmiş çiplerden hiçbirinin üretilemediğine dikkati çekildi.

NSTC'ye en az 5 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı bildirilen açıklamada, merkezin en son teknolojilerin tasarımını, prototipini ve pilot uygulamasını destekleyerek ABD'nin yeni nesil yarı iletken teknolojilerinde öncü olmasını, geliştiricilerin ortak tesislerden ve uzmanlıktan yararlanmasına imkan tanınmasını ve sektörde vasıflı iş gücünün oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.