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Dünya

ABD DEAŞ liderinin yerini bildirene para ödülü verecek

ABD helikopterleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ liderini ihbar etme çağrısı yapan broşürler bıraktı. DEAŞ lideri aleh Al-Kilani'yi öldürene ya da ihbar edene para ödülü vereceğini açıkladı.

Star.com.tr21 Haziran 2021 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:58
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ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri, Kuzey Suriye'de terör örgütü liderini ihbar etme çağrısı yapan broşürler bıraktı.

Medya kaynakları Uluslararası Koalisyon helikopterlerinin Deyrizor ve Haseke'de helikopterlerle atılan broşürlerle halkı terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderini ihbar etmeye çağırdığını bildirdi.

Uluslararası koalisyon Deyrizor'un kuzey kırsalında ve güney Haseke'de halka bildiriler atarak DEAŞ lideri Saleh Al-Kilani'nin yerini bildirenlerin ya da öldürenlerin ödüllendirileceğini bildirdi.

Uluslararası koalisyonun senelerdir Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ hücrelerine ortak operasyonlar yapsa da bu hamleler örgütün faaliyetlerini sınırlandırmayı başaramadı.

Star.com.tr

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