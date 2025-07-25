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Dünya

ABD: DEAŞ'ın üst düzey bir elebaşını öldürdük

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir elebaşının öldürüldüğünü açıkladı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 17:45 - Güncelleme:
ABD: DEAŞ'ın üst düzey bir elebaşını öldürdük
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CENTCOM'un X hesabından yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM güçlerinin sabah saatlerinde Halep iline bağlı Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir elebaşı Ziya Zawba Muslih el-Hardani'ye baskın düzenlediği belirtildi.

Baskının Hardani ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, öldürülen DEAŞ mensuplarının ABD, koalisyon güçleri ve yeni Suriye hükümeti için tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, şunları kaydetti:

"DEAŞ teröristlerini nerede olurlarsa olsunlar amansızca takip etmeye devam edeceğiz. DEAŞ teröristleri uyudukları, faaliyet gösterdikleri ve saklandıkları yerlerde güvende değiller. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte CENTCOM, bölgeyi, müttefiklerimizi ve vatanımızı tehdit eden DEAŞ teröristlerinin kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına kararlıdır."

  • centcom
  • deaş
  • operasyon
  • yetkili

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