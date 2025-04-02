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Dünya

ABD Deniz Harp Okulu'nda ''çeşitlilik programlarını'' destekleyen kitaplar kaldırıldı

ABD Deniz Harp Okulu, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in müfredattaki 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını teşvik eden kitapların gözden geçirilmesi' talimatı üzerine 400 kitap okul kütüphanesinden kaldırıldı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
ABD Deniz Harp Okulu'nda ''çeşitlilik programlarını'' destekleyen kitaplar kaldırıldı
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ABD Deniz Harp Okulu yetkilileri, Savunma Bakanlığının okulun bünyesindeki kitapların incelenmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Savunma Bakanlığı tarafından ilk aşamada incelenmek üzere belirlenen 900 kitabı değerlendiren Harp Okulu yetkilileri, 400 kitabı okul kütüphanesinden kaldırdı.

- DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat'ta Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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