ABD denizaltısı Basra Körfezi yakınlarında görüntülendi

İran Donanması'na ait Deniz Kralı helikopteri geçtiğimiz günlerde, güdümlü füze denizaltısı USS Georgia'yı Basra Körfezi'nde periskop derinliğinde seyir halindeyken görüntüledi.

Popular Mechanics'te yer alan haberde, İran’a ait bir Twitter hesabında İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Havacılık SH-3 Sea King helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında periskop derinliğinde bir ABD denizaltısının üzerinden uçtuğu anlara ilişkin bir video paylaşıldı.

ABD denizaltısını izleyen helikopterin 1971 ve 1977 yılları arasında İran'a gönderilen 18 adet SH-3'ten biri olduğu bildirildi.

Hürmüz Boğazı’ndan seyreden ABD denizaltısının ise yüzeyden denizaltının ana hatları görülebilirken, denizaltının yelkeni, yelkene monte edilmiş bir çift dalış uçağı gibi açıkça fark edilebiliyor. Ayrıca yelkenin arkasında büyük ve namluya benzer bir nesne gözlemlenmekte.

BREAKING: #Iran's Navy anti-submarine units intercept American regime's USS Georgia (SSGN 729) submarine, expelling it from an active war game zone in the Indian Ocean. pic.twitter.com/njN7hgKvnL