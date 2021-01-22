İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4186
  • EURO
    9,0349
  • ALTIN
    442.873
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD denizaltısı Basra Körfezi yakınlarında görüntülendi
Dünya

ABD denizaltısı Basra Körfezi yakınlarında görüntülendi

İran'a ait SH-3 Sea King helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında uçarken ABD'ye ait füze denizaltılarından birini yakaladı.

star.com.tr22 Ocak 2021 Cuma 22:33 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 22:33
ABONE OL

İran Donanması'na ait Deniz Kralı helikopteri geçtiğimiz günlerde, güdümlü füze denizaltısı USS Georgia'yı Basra Körfezi'nde periskop derinliğinde seyir halindeyken görüntüledi.

Popular Mechanics'te yer alan haberde, İran’a ait bir Twitter hesabında İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Havacılık SH-3 Sea King helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında periskop derinliğinde bir ABD denizaltısının üzerinden uçtuğu anlara ilişkin bir video paylaşıldı. 

ABD denizaltısını izleyen helikopterin 1971 ve 1977 yılları arasında İran'a gönderilen 18 adet SH-3'ten biri olduğu bildirildi. 

Hürmüz Boğazı’ndan seyreden ABD denizaltısının ise yüzeyden denizaltının ana hatları görülebilirken, denizaltının yelkeni, yelkene monte edilmiş bir çift dalış uçağı gibi açıkça fark edilebiliyor. Ayrıca yelkenin arkasında büyük ve namluya benzer bir nesne gözlemlenmekte.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.