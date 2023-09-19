İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0302
  • EURO
    28,923
  • ALTIN
    1681.17
  • BIST100
    7775.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD destekli PKK/YPG'nin alçak planı! Kirli propagandaya devam ediyorlar
Dünya

ABD destekli PKK/YPG'nin alçak planı! Kirli propagandaya devam ediyorlar

Terör örgütü PKK/YPG, Batılı ülkelere 'çocuk savaşçı' konusunda sözde güvenceler verirken, ailelerinden kopardığı çocuklar üstünden küçük yaştaki kitlelere propagandaya devam ediyor.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:06 - Güncelleme:
ABD destekli PKK/YPG'nin alçak planı! Kirli propagandaya devam ediyorlar
ABONE OL

PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi tarafından muhatap alınarak, örgütün artık çocukları eylemlerine alet etmeyeceğine dair bir belge imzaladı.

Ancak ABD destekli terör örgütü, kontrol ettiği sosyal medya hesaplarından örgüt kamplarına götürülmüş pek çok çocuğun terörist kamuflajı giydirilmiş silahlı görsellerini paylaşmayı sürdürüyor.

Sivil yerleşim yerlerinde ailelerinden kaçırılan veya propaganda faaliyetlerinde alıkonup silahlı eğitime götürülen çocuklardan bir bölümünün de örgütün sürüklediği terör eylemlerinde öldüğü anlaşılıyor.

Terör örgütü ölen çocukların görselleri üzerinden de bunun olağan ve olumlu bir şey olduğu yönünde propaganda yapıyor.

PKK/YPG'NİN ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALMA UYGULAMASINI ULUSLARARASI KURULUŞLAR DA BELGELİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair bulguları paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da gündeme gelmişti.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." tespiti yer almıştı.

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin hazırladığı "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda da terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığı belirtilmişti.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • terör örgütü
  • çocuk savaşçılar
  • propagandaya devam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.