İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD diken üstünde! Binlerce tesis risk altında
Dünya

ABD diken üstünde! Binlerce tesis risk altında

Yapılan bir araştırmaya göre ABD'de kanalizasyon, zehirli atıklar, petrol ve gaz gibi maddeleri işleyen ya da depolayan yaklaşık 5 bin 500 tesisin, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2100'e kadar 'kıyı taşkını'yla karşı karşıya kalabileceği ortaya kondu.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
ABD diken üstünde! Binlerce tesis risk altında
ABONE OL

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırmada, California Üniversitesi'nden bilim insanları, kanalizasyon, zehirli atıklar, petrol ve gaz gibi maddeleri işleyen ya da depolayan tesislerin, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle gelecekte karşılaşabileceği riskleri incelendi.

Araştırmada, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle, ABD'deki yaklaşık 5 bin 500 tesisin, 2100'e kadar "kıyı taşkını"yla karşı karşıya kalabileceği ortaya kondu.

YÜZDE 44'ÜNÜ FOSİL YAKIT TERMİNALLERİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu tesislerin yüzde 80'inin Louisiana, Florida, New Jersey, Texas, California, New York ve Massachusetts'te olduğu belirtilen araştırmada, bu tesislerin yüzde 44'ünü de fosil yakıt terminallerinin oluşturduğu kaydedildi.

Bu tesislerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar kıyı taşkını riski taşıdığını vurgulayan araştırmacılar, emisyonların "makul derecede" azaltılmasıyla bile risk altında olan tesislerin sayısının azalabileceğine işaret etti.

Araştırmacılardan Lara J. Cushing, "Müdahale etmek, riskleri azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için zamanımız var." ifadesini kullandı.

  • tesis
  • araştırma

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.