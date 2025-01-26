İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı, Afgan liderleri tehdit etti: Eğer doğruysa başlarına para ödülü koyarız
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı, Afgan liderleri tehdit etti: Eğer doğruysa başlarına para ödülü koyarız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da bildirilenden daha çok sayıda ABD'li tutuklu bulunduğuna ilişkin duyum aldığını, bu durumda 'Afganistan geçici hükümeti üst düzey yöneticilerinin başına yüklü miktarda para ödülü koyulması' gerekeceğini belirtti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 14:53 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı, Afgan liderleri tehdit etti: Eğer doğruysa başlarına para ödülü koyarız
ABONE OL

Rubio, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

"Afganistan'da, daha önce bildirilenden daha çok ABD'li tutuklu bulunduğunu duyduk." ifadesini kullanan Rubio, bu konuda adım atmaları gerekebileceğini vurguladı.

Rubio, "Eğer bu doğruysa üst düzey liderlerin başına, (terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri) Usame Bin Ladin için belirlenenden bile daha fazla para ödülü koymak zorunda kalacağız." uyarısı yaptı.

- AFGANİSTAN İLE ABD ARASINDA MAHKUM TAKASI YAPILMIŞTI

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığının X hesabından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşları karşılığında ABD'de tutuklu bulunan Han Muhammed adlı Afgan vatandaşının ülkeye döndüğü ifade edilmişti.

Afganistan'dan salıverilen ABD vatandaşlarının bilgilerine dair detay verilmeyen açıklamada, Afgan vatandaşı Muhammed'in yaklaşık 20 yıl önce Nangerhar vilayetinde tutuklandığı kaydedilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, "Katar'ın iyi niyetli girişimi sonucunda Afganistan'da tutuklu olan iki Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı, karşılığında ise ABD'de tutuklu bulunan bir Afgan vatandaşı serbest bırakıldı." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.