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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Başkan Yardımcısı Harris, Kral Abdullah ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Başkan Yardımcısı Harris, Kral Abdullah ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Kral Abdullah ile bir araya geldi.

Washington'daki görüşmede Blinken, ABD-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü münasebetiyle iki ülke arasında uzun süredir devam eden ortaklıktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu belirten Blinken, ABD'nin "bölgesel barış ve güvenliği ilerletmek" için Ürdünlü ortaklarıyla çalışma kararlılığına işaret etti.

Blinken, Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırma çabalarından dolayı Kral Abdullah'a teşekkür etti.

İkili, Gazze'de kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması konusunu da ele aldı.

Blinken, ABD'nin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan bağlılığının altını çizdi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS DE ÜRDÜN KRAL ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Ürdün'ün Gazze'ye yönelik yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Harris görüşmede, Washington yönetiminin, "Refah kentinde barınan bir milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesine yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın askeri bir operasyona girişilmemesi gerektiği yönündeki tutumunu" yineledi.

İkili ayrıca Batı Şeria'da istikrarın korunmasının önemini de ele aldı.

Harris, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının olduğunu vurguladı.

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