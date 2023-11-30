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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “insani aranın” uzatılmasını görüşmek için İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan “insani aranın” uzatılmasını ve Gazze'ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 02:27 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “insani aranın” uzatılmasını görüşmek için İsrail'de
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana yapacağı üçüncü Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail oldu. Ziyaret kapsamında Blinken'ın İsrailli yetkililerle Gazze'de varılan "insani ara", Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.

Blinken'ın, İsrail temaslarının ardından Orta Doğu turuna devam etmesi öngörülüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve "insani ara", 2 gün daha uzatılmıştı.

Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen "insani aranın" uzatılması için müzakereler sürüyor.

  • Blinken Tel Aviv
  • Gazze insani yardımı
  • Gazze ateşkesi

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