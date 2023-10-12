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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de: Bir Yahudi olarak da buradayım

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Bir Yahudi olarak da buradayım.' ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirdi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de: Bir Yahudi olarak da buradayım
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Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etti.

Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz'ın "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, ABD'nin İsrail'e gerekli yardımları her zaman sağlayacağını ve Kongrede de buna yönelik büyük bir destek olduğunu söyledi.

Blinken, "Başkan Biden'ın dün yaptığı uyarıyı bir kez daha yeniliyorum. İsrail'e saldırmak için şu anki krizi kullanmak isteyen devlet ya da devlet dışı aktörler, bunu yapmayın. İsrail'in arkasında ABD var." dedi.

- "HAMAS'IN FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

İsrail-Filistin çatışmasında 36 ülkeden insanın kaybolduğunu ya da öldüğünü kaydeden Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, "Biz insan hayatı ve onuruna değer veriyoruz. Bu nedenle sivillere zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her önlemi almak çok önemlidir. Bu nedenle her masum canın, her inançtan ve milletten sivilin ölümünden dolayı yas tutuyoruz." dedi.

- BLİNKEN, İSRAİL'DE "BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE" DAİR ASILSIZ İDDİALARI DA YİNE GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan Blinken, basın toplantısında, İsrail'de bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları yine gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da bu iddiaları dile getirmiş, Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin izahat gelmişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" ilişkin iddialarının, medyadaki haberlere ve İsrailli yetkililerin iddialarına dayandığını açıklamıştı.

- NETANYAHU, HAMAS'A DESTEK VERENLERE YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Blinken'ın ziyaretinin "ABD'nin İsrail'e eşsiz desteğinin" bir diğer somut örneği olduğunu vurgulayarak, "ABD bizden yana." diye konuştu.

"Hamas'a karşı savaşlarında" Başkan Joe Biden ve ABD halkına destekleri için teşekkür eden Netanyahu, hiçbir ülke liderinin Hamas'la görüşmemesi çağrısında bulundu. "Uluslararası oluşumlardan dışlanmaları gerekir." diyen Netanyahu, Hamas'a destek verenlere yaptırım uygulanmasını istedi.

- BLİNKEN, İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Cohen'in bir araya geldiği ve Cohen'in Blinken'a ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

İsrail-ABD ilişkilerinin son yıllarda güçlendiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail halkı ABD'nin bu zor zamanlardaki desteğini her zaman hatırlayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede "teröre karşı işbirliği" mesajı verildiği aktarıldı.

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