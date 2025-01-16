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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a öfke çığ gibi! Son konuşmasında 'soykırımcı' denilerek protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevindeki son konuşmasını yaparken salonda bulunan bazı muhabirler tarafından 'soykırımcı' denilerek protesto edildi, bir gazeteci polis tarafından salondan zorla çıkarıldı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a öfke çığ gibi! Son konuşmasında 'soykırımcı' denilerek protesto edildi
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ile ilgili konuşurken bazı gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslendi.

"NEDEN ARKADAŞLARIMIN KATLEDİLMESİNE İZİN VERDİNİZ?"

Görevliler tarafından salondan çıkarılmak istenen Blumenthal, bu sırada protestosuna devam ederek "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Oysa mayıs ayında bir ateşkes anlaşması vardı. Siz, Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Blinken, başka bir gazeteci tarafından daha ABD'nin Gazze'deki soykırıma desteği dolayısıyla protesto edildi.

Sam Husseini adlı Amerikalı gazeteci, protestosunun ardından polis tarafından salondan zorla çıkarıldı.

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