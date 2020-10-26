ABD'den Hindistan çıkartması! Gündem: Çin'in önlenemeyen yükselişi

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:59

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 günlük Asya gezisinin ilk durağı olan Hindistan’da. Gezi, bölge ülkeleriyle ABD’nin bağlarını güçlendirmek ve Çin’in artan etkisine karşı stratejik ilişkileri geliştirmek amacını taşıyor.

Pompeo’yu Yeni Delhi havalimanında ABD Büyükelçisi Kenneth Juster karşıladı. Hindistan’da bir dizi temaslarda bulunacak olan Pompeo, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la görüşecek. Salı günü de iki ülke dışişleri bakanlarına ABD Savunma Bakanı ve Hindistan Savunma Bakanı’nın da katılımıyla 4’lü bir toplantı gerçekleştirilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Savunma Bakanı Esper, yarın ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle bir telefon görüşmesi de yapacaklar.

Pompeo, Asya gezisi kapsamında Sri Lanka ve Maldivler’e de giderek temaslarda bulunacak. Bu iki ülkede Çin’in yaptığı yatırımlar, özellikle ABD ve Hindistan’ı kaygılandırıyor. Bu çerçevede bölgede Çin’in etkisi ve ikili ilişkiler Pompeo’nun gündemindeki konular olacak.

ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER, HİNDİSTAN'DA

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper , Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh tarafından bakanlık binasında düzenlenen törenle karşılandı.