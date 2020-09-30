İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7684
  • EURO
    9,1018
  • ALTIN
    471.409
  • BIST100
    1143.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan yok
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan yok

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nü boşaltacağı yönündeki iddialara ilişkin, 'Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor.' dedi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
ABONE OL

Pompeo, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ile Atina arasında tansiyonun düştüğüne işaret eden Pomepo, bu konuda "bir fırsat penceresinin" belirdiğini dile getirdi.

Pompeo, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını , gerilimi tırmandıran tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlü şekilde sürdüreceğini söyleyen Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin ise "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, temaslarda bulunmak üzere 27 Eylül'de Yunanistan'ın Selanik kentine gelmişti. Burada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, programının ikinci durağı olan Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlanmıştı.

Miçotakis ile Pompeo, dün Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.