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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrailli mevkidaşı Katz’la görüşmeyi reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Israel Katz ile görüşmeyi reddetti. Katz’ın üç günlük ABD ziyaretinde kendisiyle görüşmeyen Pompeo, bu süreçte dört ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra İngiltere’nin eski başbakanlarından Tony Blair ile bir araya geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail’in yeni dışişleri bakanı Israel Katz, göreve gelmesinin ardından Vaşington’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Katz, üç günlük bu ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından kabul edilmedi. İsrailli ve ABD’li yetkililer, buna gerekçe olarak “Pompeo’nun sıkışık programını” gösterdi.
 
İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, sıkışık programı nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Katz’la görüşmeyen Pompeo, bu süreçte Bahreyn, Yunanistan, Tunus ve Kolombiya dışişleri bakanlarının yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi.
 
POMPEO İKİ TERCİH SUNDU, KATZ İKİNCİSİNİ SEÇTİ
 
ABD Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen inanç özgürlükleri temalı bir konferansta bir araya gelen ikili, yalnızca ayaküstü el sıkışabildi.
 
İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın ofisinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
“Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo), iki tercih sundu… ya şimdi ayaküstü kısa bir görüşme ya da ileri bir tarihte geniş kapsamlı olarak Vaşington’da bir buluşma yapılması önerildi. Bakan Katz ise ikinci şıkkı tercih etti.”

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