ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor

Orta Doğu turu kapsamında Mısır’a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Üniversitesi’nde yaptığı açıklamada, “ABD çekildiğinde kaos ortaya çıkacaktır.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de yeniden askeri eyleme geçmek istediğini söyleyen Pompeo, “Umarım buna gerek kalmaz.” diye konuştu.

ABD’nin bölgede “iyilik timsali” bir güç olduğunu söyleyen Pompeo, “Amerika Orta Doğu’da hiçbir zaman işgalci bir güç olmadı, aksine özgürleştirici bir güç oldu.” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin “Orta Doğu Stratejik Ortaklığı” kurma noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Pompeo, bu teşkilatın bölgenin en ciddi tehditlerine yanıt vererek enerji üretimini artıracağını ve ekonomik iş birliğini tesis edeceğini söyledi. Söz konusu ortaklıkta Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır ve Ürdün’ün de olacağı açıklandı.

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilecek yeniden inşa süreçlerine herhangi bir katkı sağlamayacaklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu tutumun İran’ın bölgeden çekilmesi ve siyasi çözüm sürecinin başlamasına dek sürdürüleceğini belirtti.

ABD’nin Orta Doğu’da yürüttüğü politikaların her daim eleştirilmekte olduğunu ifade eden Pompeo, “Hiçbir zaman dönüşmediğimiz bir şey varsa, o da imparatorluk inşa eden bir ülke olmaktır.” dedi.

Suriye’nin yeni bir Lübnan olmaması adına İsrail’in Tahran yönetimine karşı takındığı tavrı sonuna kadar desteklediklerini belirten Pompeo, “Lübnan’daki en yaygın güç Hizbullah’tır, fakat bizim bunu ‘mevcut durum’ olarak kabul etme niyetimiz yok.” diye konuştu.