İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2021 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4541
  • EURO
    9,0697
  • ALTIN
    445.5
  • BIST100
    1552.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan giderayak dikkat çeken ziyaret!
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan giderayak dikkat çeken ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu hafta Belçika'yı ziyaret edeceği ve orada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile görüşeceği bildirildi.

AA12 Ocak 2021 Salı 09:27 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 09:27
ABONE OL

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığın seyahatle ilgili açıklamasında, Pompeo'nun "ABD ile Belçika arasında derin ve daimi ortaklığı yinelemek ve ABD'nin NATO'ya koşulsuz desteğini ifade etmek üzere 13-14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği" ifade edildi.

Pompeo'nun Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes'le görüşeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, transatlantik ittifakın önemine vurgu yapacak, NATO'nun transatlantik toplumu korumasındaki başarısını ve yeni güvenlik sınamalarına adapte olma konusundaki başarısına destek verecek ve ABD ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapacaktır."

20 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması ile Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevi sona ermiş olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.