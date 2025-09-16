ABD Dışişleri Bakanı Rubio: ABD-Katar güvenlik ortaklığının sürekliliğini yeniden teyit ettik

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in geçtiğimiz hafta Katar'da düzenlediği saldırının ardından Doha'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Rubio, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Rubio, ABD ile Katar arasındaki güçlü ikili ilişkileri yeniden teyit etti ve Katar'a Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve tüm esirlerin evlerine dönmesi yönündeki çabalarından ötürü teşekkür etti. Bakan, ABD'nin Katar'ın güvenliği ve egemenliğine yönelik güçlü desteğini yineledi. Daha güvenli ve istikrarlı bir bölgeye yönelik ortak taahhütlerini ele aldı" denildi.

ABD'li Bakan Rubio, Doha temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile de bir araya geldi.

"ABD-KATAR GÜVENLİK ORTAKLIĞININ SÜREKLİLİĞİNİ YENİDEN TEYİT ETTİK"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Bugün Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile bir araya geldik. ABD-Katar güvenlik ortaklığının sürekliliğini ve daha güvenli, daha istikrarlı bir bölge için ortak taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. İsrail ile Hamas arasında barış anlaşması sağlanması ve rehinelerin eve dönmesi için Katar'ın sürdürdüğü arabuluculuk çabaları için kendisine teşekkür ettim" dedi.

"KATAR, BENZER SALDIRILARIN TEKRARLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAKTIR"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari ise görüşme detaylarını açıkladı. Mecid el-Ensari, Katar Emiri Tamim bin Hamad ile Rubio arasında ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın ele alındığını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı, Katar ile ABD arasında yenilenmiş bir savunma anlaşması yapılması gereğini hızlandırdı. Katar'ın ABD ile ilişkileri özellikle savunma alanında stratejik niteliktedir ve bu konu ziyaret sırasında yapılan görüşmelerin bir parçasıydı. Katar, egemenliğini savunmaya kararlıdır ve benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alacaktır" diye konuştu.

ABD'nin saldırıdan 50 dakika önce bilgilendirildiği yönündeki haberlerle ilgili bir soruyu cevaplayan el-Ensari, "Biz medya haberleriyle değil, ABD ile doğrudan iletişimimiz üzerinden hareket ederiz" ifadelerini kullandı.