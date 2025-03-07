ABD'de dün, Katolik mezhebi başta olmak üzere bazı Hristiyan topluluklarının da kutsal günlerinden olan Kül Çarşambası nedeniyle, federal devlet çalışanları dahil birçok Amerikalı, inançlarının sembolü olan haç işaretiyle iş yerlerine gitti.

Katolik inancıyla yetişen Dışişleri Bakanı Rubio da bir haber kanalındaki canlı bağlantıda, Kül Çarşambası gününü kutladığının bir işareti olarak, alnına çizilmiş büyük bir haç işaretiyle açıklamalarda bulundu.

Rubio, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi. Rubio, Fox News'te alnında haç işaretiyle görüldü.

Rubio'nun alnındaki haç işaretinin ne anlama geldiği merak edildi.

Hıristiyan inancında 5 Mart Kül Çarşambası olarak kutlanıyor. Kül Çarşambası Hıristiyanlar için oruç döneminin başlangıcı. Büyük perhiz dönemi olarak da adlandırılan bu süreç, 40 gün sürüyor. Kül çarşambasında isteyenler, alnına palmiye küllerinden haç şekli çizer; bu uygulama tövbe ve günahların affı için bir semboldür.

KUDÜS RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ SEBASTİA BAŞPİSKOPOSU, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'YU ELEŞTİRDİ

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, genellikle Hristiyanlığın Katolik mezhebi mensuplarının kutladığı "Kül Çarşambası" gününde, alnına çizdiği haçla bir televizyon kanalında canlı yayına katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu eleştirdi.

Başpiskopos Hanna, sosyal medya hesabından Rubio'nun fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, Filistinlileri hedef alan saldırıları göz önüne alındığında ABD yönetiminin İsrail'e yönelik desteğinin Hristiyan öğretileriyle çeliştiğini belirtti.

Hanna, ABD'nin İsrail'e sınırsız desteğine işaret ederek, "Gerçek bir Hristiyan, halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil; mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer almalıdır." ifadesini kullandı.

Rubio'nun "Kül Çarşambası" gününde alnına haç çizmesine ilişkin Hanna, "bazı siyasilerin İncil'in öğretileriyle çelişen tutumlarıyla Hristiyanlığın mesajını çarpıtmakta" ısrar ettiğini belirtti.

Hanna, bu durumu "kiliseyi içinden hedef alan iç düşman" olarak niteledi.

Başpiskopos Hanna, "Haçla gurur duyan ve Hristiyanlığını duyuran herkes, Filistin halkına karşı tarihi bir zulmün yaşandığını kabul etmelidir. Filistinlilerin hak ettikleri özgürlük ve barışa kavuşmaları için bu zulmün sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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