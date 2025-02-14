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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak, ''mekanik sorun'' nedeniyle geri döndü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu, Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağın, 'mekanik sorun' nedeniyle geri döndüğü bildirildi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 07:27 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak, ''mekanik sorun'' nedeniyle geri döndü
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya ziyareti için kalkan uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yaptı.

Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı." ifadesini kullandı.

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Orta Doğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.

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