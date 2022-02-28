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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da “gönüllü” olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:31
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.

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