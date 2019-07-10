ABD Dışişleri Bakanlığı'nda casusluk krizi! Gizli belgeleri o ülkeye vermiş

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Candace Marie Claiborne adlı kişinin, Çinli casuslarla iş birliği yaptığı gerekçesiyle 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ''ABD Dışişleri Bakanlı eski personeli Candace Marie Claiborne hakkında, ABD'ye yönelik komplo kurmak suçundan 40 ay hapis 3 yıl denetimli serbestlik ve 40 bin dolar para cezasına mahkum edildi. Zanlının, ABD'nin Dışişleri Bakanlığına ait gizli belgeleri Çinli casuslara verdiği, Çinli ajanlarla temaslarda bulunduğu ve onlardan hediyeler aldığı tespit edildi.'' ifadelerine yer verildi.

5 YIL BOYUNCA PARA VE HEDİYE AKMIŞ

Açıklamada şahsın Çin istihbarat yetkililerine, ekonomiden diplomatik ziyaretlere kadar çeşitli konularda gizli belgeleri verdiğinin ortaya çıktığına yer verildi. Çinli ajanların Claiborne'ye beş yıl boyunca binlerce dolar değerindeki hediyeler, ve para verdiği de belirtildi.

Claiborne'in Pekin ve Şangay da dahil olmak üzere yurtdışı görevlerini yürütmeden önce, 1999 yılında Dışişleri Bakanlığı için Ofis Yönetimi Uzmanı olarak çalışmaya başladığı açıklandı.