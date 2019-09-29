ABD Dışişleri Hillary'ye karşı harekete geçti

The Washington Post’un aktardığına göre, Diplomatların Güvenliği Bürosu son birkaç haftadır Dışişleri Bakanlığı’nın 130 eski ve mevcut çalışanıyla bağlantıya geçerek birkaç yıl önce gönderdikleri e-maillerine eski bir tarihle gizlilik derecesinin verildiği ve şimdi ‘potansiyel güvenlik ihlali’ oluşturdukları konusunda bilgilendirdi.

Soruşturma yürüten müfettişler, yaklaşık 18 ay önce eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarıyla iletişim kurmaya başlamış, ama bir süre sonra “çabaları durdurmuştu”. Çabalar, geçen ay yeniden etkinleştirilmişti.

Haberde, soruşturmanın yeniden etkinleştirilmesi yüzünden ABD Başkanı Donald Trump’ın muhaliflerine karşı güç kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. Soruşturmanın merkezindeki kişilerin, cezai kovuşturma riski olmasa da aralarından birkaçının, soruşturma sonuçlarının imajlarına zarar vereceğinden çekindiği ifade edildi.