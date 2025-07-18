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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını 'memnuniyetle karşıladıklarını' belirtti.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 00:04 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı
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Sözcü Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.

  • PKK silah bıraktı
  • ABD memnun
  • Terör örgütü PKK

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