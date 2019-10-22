22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8616
  • 6,5412
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı rahat durmadı! Barış Pınarı Harekatı aleyhine bakın ne yapmışlar?

ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin, Başkan Donald Trump yönetiminden gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, "Türkiye'nin askeri harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye'nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü.

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hafter için yakalama emri

Hafter için yakalama emri

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İzmir'de kan donduran olay: Üvey kardeşini bıçakla öldürdü

İzmir'de kan donduran olay: Üvey kardeşini bıçakla öldürdü

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

Baş ağrısı için doktora gitmişti! Sonra...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA