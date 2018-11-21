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ABD Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırılarını durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırılarını durdurdu.' denildi.

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırılarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 31 Ekim 2018'de yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Dün ise, Yemen'de savaşın merkezi ve insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkes ve insani erişimin önündeki tüm engellerini iki hafta içinde kaldırılmasını talep eden karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulmuştu.

Yemen'de 4 yıl önce Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş nedeniyle binlerce sivil öldü, milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Savaşın yanı sıra kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılması, kıtlık, ilaçların tükenmesi ve iç göçler sivillerin mağduriyetini artırıyor. Ülke genelinde 22 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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