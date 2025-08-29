İSTANBUL 30°C / 20°C
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını kapsayan askeri satışa onay verdiği bildirildi.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 08:03 - Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı." denildi.

Ukrayna'nın, 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ve bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma Sistemleri gibi ekipmanlar talep ettiği belirtilen açıklamada, satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresine iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, satış kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemelerin de yer aldığı bildirildi.

Söz konusu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın söz konusu satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinin nihai onayı vermesi gerekiyor.

