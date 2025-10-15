İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8433
  • EURO
    48,6731
  • ALTIN
    5633.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gizli belge skandalı: Hint kökenli danışman gözaltında
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gizli belge skandalı: Hint kökenli danışman gözaltında

ABD Dışişleri Bakanlığının kıdemli danışmanı ve Hindistan ile Güney Asya İşleri Uzmanı Hindistan asıllı Ashley Tellis, 1000 sayfadan fazla gizli hükümet belgesini evinde bulundurduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gizli belge skandalı: Hint kökenli danışman gözaltında
ABONE OL

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığında kıdemli danışman olarak görev yapan ve hükümetle yakın çalışmaları bulunan 64 yaşındaki Tellis'in evinde hafta sonu arama yapıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan aramada, "gizli" ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan 1000 sayfadan fazla belge ele geçirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile de çalışmış olan Tellis, "ulusal savunma bilgilerini yasa dışı olarak saklamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tellis'in geçen ay içinde birkaç kez hükümet bilgisayarlarından ABD askeri uçakları hakkında bilgiler içeren gizli belgeler yazdırdığı FBI tarafından hazırlanan belgelerde yer aldı.

FBI belgelerinde ayrıca Tellis'in, son yıllarda Çinli hükümet yetkilileriyle de birçok kez bir araya geldiği, 2022'de Çinli yetkililerle yediği bir akşam yemeğine elinde bir dosya ile gittiği, ancak yemekten dosya olmadan ayrıldığı bilgisine yer verildi.

  • dışişleri
  • hint
  • gizli belge

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.