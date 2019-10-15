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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 'durdurulması' için diplomatik çabalara hız verdiklerini açıkladı.

  • AA
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Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Yetkili, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın "durdurulması" için diplomatik çabalara hız verdiklerini bildirdi. Üst düzey bakanlık yetkilisi, sürece ilişkin "ateşkes" ifadesini kullanarak, "Ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırıyoruz." görüşünü dile getirdi.
 
Bakanlık yetkilisi ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin çekilmesine karşın bu bölgedeki hava kontrolünün halen ABD hava kuvvetlerinde olduğunu kaydetti.
 
Yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki durumu "kriz" şeklinde tanımlayarak, krizin çözülmemesi durumunda Türkiye'ye yaptırımların artırılabileceği uyarısında bulundu, ancak bu konuda detaya girmeyeceğini belirtti.
 
Aynı yetkili, ABD askerlerinin Münbiç'ten tamamen çekildiğini ve bu bölgede herhangi bir Amerikan askerinin kalmadığını aktardı.
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceğini açıklamıştı.
 
POMPEO, BEHRAM SALİH İLE GÖRÜŞTÜ
 
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih'in, "operasyonun durdurulması gerektiği" konusunda mutabık oldukları ifadesine yer verildi.

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