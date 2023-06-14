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Dünya

ABD Dışişleri'ne bağlı diplomatik personel için Beyaz Saray'da resepsiyon verildi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatik personeli Beyaz Saray'da ağırladı

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
ABD Dışişleri'ne bağlı diplomatik personel için Beyaz Saray'da resepsiyon verildi
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Burada yaptığı konuşmada Biden, dünyanın bir "dönüm noktasında" olduğunu söyleyerek, "diplomasiyi Amerikan dış politikasının merkezi haline getirdikleri için" diplomatik personele teşekkür etti.

Biden, "Küresel ittifaklar ağını yeniden inşa etmeye başladık." diyerek, AUKUS ve Quad gibi yeni oluşturulan ittifaklardan bahsetti.

"DAHA İSTİKRARLI BİR ORTA DOĞU İNŞA EDİYORUZ"

"Daha istikrarlı, entegre, daha barışçıl bir Orta Doğu inşa ediyoruz." ifadesini kullanan Biden, bunun meşakkatli bir süreç olduğunu ancak bu kapsamda ilerleme kaydettiklerini savundu.

Biden, Rusya ile mücadelesinde Ukrayna'ya verilen destek, Çin ile rekabetin çatışmaya dönmemesi için yönetilmesi, iklim kriziyle mücadele gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını anlattı.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Bir sonraki salgına hazırlıklı olmak için küresel sağlığa yapılan yatırımların da önemine işaret eden Biden, "Başka bir salgın olacak." şeklinde konuştu.

Biden, yapay zekayla ilgili de herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, "yeni bir çağda" olunduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da diğer ülkelerle artık daha fazla işbirliği yapmanın önemine değinerek, bunun Amerikan halkının çıkarına olduğunu aktardı.

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