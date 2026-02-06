İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6198
  • EURO
    51,582
  • ALTIN
    6929.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi vurdu

ABD, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir gemiyi vurdu.

AA6 Şubat 2026 Cuma 08:28 - Güncelleme:
ABD, Doğu Pasifik'te bir gemiyi vurdu
ABONE OL

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Doğu Pasifik'te daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.