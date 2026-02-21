İSTANBUL 16°C / 5°C
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlendiğini duyurarak, saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 07:23 - Güncelleme:
ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılan açıklamada, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

  • ABD ordusu
  • Doğu Pasifik
  • tekne

