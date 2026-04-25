Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te yine tekne vurdu: 2 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 'Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür' açıklamasında bulundu.

IHA25 Nisan 2026 Cumartesi 06:54 - Güncelleme:
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

