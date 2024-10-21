İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2554
  • EURO
    37,2244
  • ALTIN
    3003.7
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD donanması, düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaştı
Dünya

ABD donanması, düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaştı

ABD donanması, rutin eğitim uçuşu sırasında 15 Ekim'de Washington eyaletinde düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
ABD donanması, düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaştı
ABONE OL

ABD donanması, 15 Ekim'de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

EA-18G Growler tipi savaş uçağı 15 Ekim'de rutin eğitim uçuşu esnasında dağlık Mount Rainier bölgesinde düşmüş, enkazın yeri bir gün sonra tespit edilmiş, uçakta bulunan 2 kişinin izine rastlanmamıştı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

  • ABD donanması
  • savaş uçağı
  • pilot

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.