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Dünya

ABD Donanmasında alarm! Savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü

ABD Donanması, son 10 gün içerisinde ikinci kez bir savaş uçağının, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşerek kaybolduğunu duyurdu. Olayın detayları merak ediliyor.

7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
ABD Donanmasında alarm! Savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü
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ABD Donanmasında, son 10 gün içerisinde ikinci kez bir savaş uçağı, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşüp kayboldu.

NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, FA-18F tipi savaş uçağının, dün yerel saatle 21.45 sularında inişe geçtiği sırada güverteden çıkarak Kızıldeniz'e çakıldığı kaydedildi.

Uçak düşmeden önce kendilerini dışarı fırlatmayı başaran iki kişilik mürettebatın hafif yaralanarak kurtulduğu ifade edildi.

İniş halindeki uçağın, uçak gemisindeki "tel kancalama" sistemini yakalayamadığı için çakıldığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

- 28 NİSAN'DA DA BENZER BİR KAZA YAŞANMIŞTI

ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinde benzer bir kaza 28 Nisan'da da meydana gelmişti.

FA-18E tipi savaş uçağının, Kızıldeniz'de seyir halindeki uçak gemisinin hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirilmişti.

Harry S.Truman Taarruz Grubu; sancak gemisi USS Harry S. Truman, I. Hava Kanadı'na bağlı dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

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