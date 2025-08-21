İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Dünya

ABD donanmasında casus skandalı: Hassas bilgileri Çin'e aktarmış

ABD donanmasında görev yaparken Çin'e 'hassas askeri istihbarat sağladığı' gerekçesiyle yargılanan Jinchao Wei, mahkemede suçlu bulundu.

21 Ağustos 2025 Perşembe 11:59
ABD donanmasında casus skandalı: Hassas bilgileri Çin'e aktarmış
ABD'de donanma mensubu, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağlamaktan" suçlu bulundu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Çinli istihbarat yetkilisine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği" gerekçesiyle yargılanan Wei'nin davasında jürinin kararı belli oldu.

Jüri, 5 gün süren duruşmanın ardından Wei'yi casusluk dahil 6 suçtan mahkum etti.

Mahkemeye sunulan deliller, Wei'nin Şubat 2022'de San Diego kentindeki donanma üssünde görev yaparken Çinli bir istihbarat yetkilisiyle sosyal medya aracılığıyla temas kurduğunu gösterdi.

İkili arasındaki temaslara dair belgelere göre, Ağustos 2023'te gözaltına alındığı tarihe kadar USS Essex savaş gemisinin görüntülerini Çinli yetkiliyle paylaşan Wei'nin, ABD donanmasına ait hassas bilgileri 12 bin dolar karşılığında sızdırdığı öğrenildi.

Wei'nin cezası 1 Aralık'ta açıklanacak.

