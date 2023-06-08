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Dünya

ABD duyurdu: Etiyopya'ya gıda yardımları durduruldu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmamasından ötürü Etiyopya'ya yapılan tüm gıda yardımlarının durdurulduğunu bildirdi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
ABD duyurdu: Etiyopya'ya gıda yardımları durduruldu
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Ajanstan yapılan açıklamada, ülkeye gönderilen gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ortaya koyan soruşturma sonrası tüm yardımların durdurulması kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, reformlar hayata geçene kadar daha fazla gıda dağıtımının yapılmayacağı aktarıldı.

USAID geçen ay milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen Birlemiş Milletler yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair bir rapor yayımlamıştı.

Raporun ardından hem USAID hem de BM ajansları Tigray'a yardımları durdurmuştu.

İnsani Yardım ve Dayanıklılık Donör Grubu (HRDG), yardımların Etiyopya federal hükümeti yetkililerince çalındığını iddia etmişti.

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