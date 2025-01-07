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Dünya

ABD duyurdu: Irak'ta koalisyon güçlerinden 1 kişi öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda koalisyon güçlerinden bir kişinin öldüğünü bildirdi.

AA7 Ocak 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
ABD duyurdu: Irak'ta koalisyon güçlerinden 1 kişi öldü
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 30 Aralık 2024-6 Ocak 2025'te Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı koalisyon güçleri tarafından müşterek operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda yedi günde koalisyon güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği, iki ülkeden birer kişinin yaralandığı bildirildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, müşterek operasyonların "terör örgütünün bölgede değişen güvenlik ortamından faydalanmasını önlemek için kritik" olduğuna dikkati çekti.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
  • CENTCOM
  • ırak
  • deaş

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