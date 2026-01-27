İSTANBUL 16°C / 8°C
  • ABD ekonomisi erozyona uğradı: Tüketici güven endeksi çakıldı
ABD ekonomisi erozyona uğradı: Tüketici güven endeksi çakıldı

ABD'de tüketici güveni ocak ayında sert düşüş kaydetti. Conference Board Tüketici Güven Endeksi 84,5'e gerileyerek son on yılı aşkın sürenin en zayıf seviyesine indi ve beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ocakta geçen aya kıyasla 9,7 puan azalarak 84,5 değerine indi.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 90,6 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin Aralık 2025 verisi ise 89,1'den 94,2 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ocakta 9,9 puan azalışla 113,7'ye indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 9,5 puan azalarak 65,1'e düştü. Söz konusu endeks, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güven endeksinin Mayıs 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Endeksin Kovid-19 salgını dönemindeki dip seviyelerin de altına indiğini kaydeden Peterson, tüketicilerin mevcut duruma ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin endişelerinin derinleşmesiyle güvenin ocakta sert düştüğünü ifade etti.

  • ABD tüketici güveni
  • tüketici güveni

