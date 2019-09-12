ABD'den El Kaide hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6643
  • 6,2753
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitini mümkün kılacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
 
Bakanlık, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Abdülkerim el Masri, Faruk el Suri ve Sami el Uraydi'nin yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
 
Açıklamada, yıllardır El Kaide içinde yer alan ve örgüt lideri Eymen el Zevahiri'ye çok sadık olan bu isimlerden Mısır vatandaşı el Masri'nin Suriye'deki El Kaide ile işbirliği, "Hurras al-Din" adlı örgüt ile el Nusra cephesi arasında ara buluculuk görevi yaptığı belirtildi.  
 
Suriye vatandaşı Faruk el Suri'nin El Kaide'ye katılan militanları eğittiği, Ürdün vatandaşı Sami el Uraydi'nin de daha önce ABD ve İsrail'e karşı yapılan saldırılara katıldığı, şimdi de "Hurras al-Din" örgütü için çalıştığı kaydedildi. 
 
Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunuldu ve her bir isim için 5 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.
 
Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.
 

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Kayseri "il ablası" yakalandı

FETÖ'nün Kayseri 'il ablası' yakalandı

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Trump'tan Bolton açıklaması: O beni engelliyordu

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

ABD'den El Kaide hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD'den El Kaide hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'ndan çarpıcı kareler

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA