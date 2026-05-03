Dünya

ABD engeli aşıldı! İran süpertankeri ablukayı deldi

İran'a ait bir süpertankerin, yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki petrolü ABD deniz ablukasını aşarak Asya-Pasifik bölgesine ulaştırdığı iddia edildi.

3 Mayıs 2026 Pazar 15:13
Denizcilik izleme platformu TankerTrackers, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait çok büyük ham petrol tankeri sınıfındaki bir geminin ABD donanmasını atlatarak Uzak Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

Paylaşılan bilgilere göre tanker, 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyor. Yükün değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu ifade edildi.

"HUGE" İSİMLİ GEMİ İZİNİ KAYBETTİRDİ

"HUGE" isimli tanker, en son bir hafta önce Sri Lanka açıklarında tespit edildi. Gemi şu anda Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları yönünde ilerliyor.

KONUMUNU GÖSTEREN SİNYAL KAPATILDI

Tanker, 20 Mart'ta Malakka Boğazı'ndan İran'a doğru yola çıktığı sırada Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyallerini kesmişti. AIS sisteminin kapatılması, geminin hareketlerinin izlenmesini zorlaştırdı.

ABD ABLUKASI TARTIŞMA KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrol" sağlandığını ve İran tankerlerine yönelik ablukanın "büyük bir başarı" olduğunu savunmuştu.

Körfez bölgesinde gerilim sürerken ortaya atılan bu iddia, İran petrolünün uluslararası pazarlara ulaşmaya devam ettiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

