ABD: Esed rejimi Suriye'nin kuzeybatısında kimyasal saldırı gerçekleştirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı
- AA
Ayrıntılar birazdan...
Ayrıntılar birazdan...
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