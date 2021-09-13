İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2021 Pazartesi / 6 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4362
  • EURO
    9,9704
  • ALTIN
    486.321
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski ABD Başkanı Trump'tan sert çıkış: Ülkemiz için beceriksiz bir insan
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'tan sert çıkış: Ülkemiz için beceriksiz bir insan

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağının sorulması üzerine, 'Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum.' Biden'ın liderliğini 'yetersiz' bulduğunu söyleyen Trump, 'Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan.' ifadelerini kullandı.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 19:10
ABONE OL

Trump, Fox News Digital için verdiği özel mülakatta 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024'teki başkanlık seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici." yanıtını verdi.

TRUMP'TAN BİDEN'A "BECERİKSİZ" NİTELEMESİ

Trump, halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde izlediği yolu da sert dille eleştirerek, "Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır. Afganistan'a baktığınızda, tamamen sebepsiz ölümleri görüyoruz. Askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın liderliğini "yetersiz" bulduğunu söyleyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.