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Dünya

ABD etkisi! Girişimden resmen ayrılacaklar

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılacağını açıkladı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 07:50 - Güncelleme:
ABD etkisi! Girişimden resmen ayrılacaklar
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Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama'nın Pekin Büyükelçisinin, anlaşmada belirtildiği üzere iptalin 90 gün önceden duyurulması için ilgili belgeyi Çin'e sunduğunu belirtti.

Kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurgulayan Mulino, "O dönemde Çin ile bu anlaşmayı imzalayanların neye güvenerek böyle bir adım attığını bilmiyorum. Bunca yıldır Panama'ya ne gibi harika şeyler getirdi? Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında yapılan mutabakat mektubuna göre anlaşma, her üç yılda bir otomatik yenileniyor. Bir sonraki yenileme 2026 yılı için planlanıyordu ancak taraflardan biri, üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla anlaşmayı feshedebiliyor.

- RUBİO'NUN PANAMA ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Şubat'taki Panama ziyaretinde, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtmişti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimini kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinmiş, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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