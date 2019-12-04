İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7451
  • 6,3698
  • 273.885
  • 107140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü: Tüm askeri ve sivil uçuş operasyonları askıya alındı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü yakınında düştüğü açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait bir F-16 savaş uçağının Pazartesi öğleden sonra "rutin bir iniş yaparken" Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü yakınında düştüğü, savaş uçağı pilotunun ise sağ kurtulduğu bildirildi.
 
USAF konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçak düşmeden önce pilot fırlatma sistemi ile kendisini uçaktan dışarıya fırlattı ve küçük yaralanmalar yaşadı. Pilot, tıbbi bir tesise taşındı." denildi.
 
8. Filo Fighter Wing komutanı, insanların ve varlıkların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için tüm askeri ve sivil uçuş operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.
 
USAF, kazayla ilgili araştırma yapılması için bir heyet kurulduğunu açıkladı.

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

Esad rejimine BAE’den övgü

Esad rejimine BAE’den övgü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü: Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü: Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA