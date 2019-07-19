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ABD F-35’leri Yunan’a verecek

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, jetleri Yunanistan’a pazarlamaya hazırlanıyor. S-300 füzelerine sahip Atina yönetimi, 30 adet F-35’i almak için Washington’dan uzun vadeli kredi istedi.

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Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya gelen Ankara ile Atina arasındaki rekabette şimdi de F-35 skandalı gündeme geldi. Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran ABD, teslim etmesi gereken jetleri Yunanistan Ordusu’na pazarlamak adınwa  harekete geçti. 

KOMŞU 8 YILDA ÖDEYECEK 

Yunanistan’ın yeni Miçotakis hükümetinin, jetleri Atina’ya satmak için ABD Kongresi’nden izin çıkaran Trump yönetiminden uzun vadeli ve düşük faizli kredi istediği ortaya çıktı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina hükümeti, Beyaz Saray’a F-35’leri satın alacak yeterli mali güce sahip olmadığı gerekçesiyle 30 adet savaş uçağının fiyatının 6-8 yılda ödenmesini öngören bir kredi planı sundu. Yunanistan’ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in önceki gün yaptığı açıklamalar söz konusu haberi doğruladı. Mora Yarımadası’ndaki Andravida Üssü’nde basına konuşan Apostolakis, “F-16 savaş uçaklarının yenilenme gerekliliği karşısında Yunan Ordusu’nu yeni nesil bir jetle tanıştırmak için harekete geçtik. Şu anda bu yeni savaş uçaklarını seçme aşamasındayız” dedi. 

AMERİKAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ 

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 projesinden çıkararak uçakları teslim etmeyeceğini duyuran ABD’nın bu hamlesi, yeni bir ikiyüzlülük olarak görülüyor. Zira Atina hükümetinin elinde Moskova’dan satın alınan S-300 hava savunma füzeleri bulunuyor.

Pompeo’dan Dendias’a destek telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, başta Doğu Akdeniz’deki enerji projesi dahil birçok bölgesel meseleyi görüştüğü bildirildi. Dışişleri’nden yapılan açıklamada “Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı” ifadelerine yer verildi. Dendias’ın ise Pompeo’ya Akdeniz’deki desteği için teşekkür etti aktarıldı.

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