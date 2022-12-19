ABD Federal Ticaret Komisyonundan Epic Games'e 520 milyon dolar ceza

FTC'den yapılan açıklamada, Epic Games'in, çocukların gizlilik haklarını ihlal etme suçundan 275, kullanıcıları istenmeyen ödemeler yapmaları için kandırma suçundan 245 olmak üzere toplam 520 milyon dolar ceza ödeyeceği aktarıldı.



FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Epic Games'in gizliliği ihlal eden ayarlar ve Fortnite kullanıcılarını kandıran arayüzler kullandığını belirtti.

Khan, kamuoyunu ve özellikle çocukları çevrim içi gizlilik ihlallerinden korumanın FTC için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.