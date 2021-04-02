İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,033
  • EURO
    9,4879
  • ALTIN
    448.148
  • BIST100
    1435.63
Dünya

ABD First Lady'si Biden'dan 1 Nisan şakası

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına hostes kılığına girerek 1 Nisan şakası yaptı.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 12:33 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:34
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında kısa siyah peruk, siyah maske ve 'Jasmine' yazılı yaka kartıyla hostes kılığına girerek gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına dondurma dağıttı. Jill Biden, daha sonra peruğunu çıkararak "1 Nisan" diye seslendi.

Gazeteciler şakaya tamamen kandıklarını ama Biden'ın ekibindekilerin dahi kendisini tanıyamadığı için rahatladıklarını ifade etti. Gazetecilerin şaşkınlık yaşadığı, dağıtılan dondurmanın da lezzetli olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.