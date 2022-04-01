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Dünya

ABD, füze denemeleri nedeniyle 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları geliştirmesine destek sağladıkları gerekçesiyle 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 19:20 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 00:29
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta 2 balistik füze testi gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları geliştirmesine destek sağlayan 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırım uygulananlar arasında Roket Endüstrisi Bakanlığının da yer aldığı belirtilen açıklamada, bakanlığın 4 ticari şirketinin de yaptırım listesinde olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için açık bir tehdit oluşturduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Yellen, ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzeler geliştirmeye devam etmesine yanıt vermek için yaptırım yetkilerini kullanmakta kararlı olduğunu vurguladı.

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