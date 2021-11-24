İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2021 Çarşamba / 19 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,9925
  • EURO
    14,5981
  • ALTIN
    738.372
  • BIST100
    1784.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, COVAX kapsamında Gana'ya 1,3 milyon doz aşı gönderdi
Dünya

ABD, COVAX kapsamında Gana'ya 1,3 milyon doz aşı gönderdi

ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 1,3 milyon doz, Angola'ya ulaştı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 00:40 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:41
ABONE OL

ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 1,3 milyon doz aşı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum Sarpong, aşıların ulusal Kovid-19 aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Aşıların hayatı kurtarıcı olduğunu ifade eden Sarpong, virüsü yenmek için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

YIL SONUNA KADAR 20 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 130 bin 827 kişi virüse yakalandı, bunlardan 128 bin 885'i sağlığına kavuştu, 1208 kişi yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.