ABD, COVAX kapsamında Gana'ya 1,3 milyon doz aşı gönderdi

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:40 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:41

ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 1,3 milyon doz aşı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum Sarpong, aşıların ulusal Kovid-19 aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Aşıların hayatı kurtarıcı olduğunu ifade eden Sarpong, virüsü yenmek için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

YIL SONUNA KADAR 20 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 130 bin 827 kişi virüse yakalandı, bunlardan 128 bin 885'i sağlığına kavuştu, 1208 kişi yaşamını yitirdi.